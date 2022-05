Overvejer du en Elektrisk SUV, som din næste bil ?

Den nye Mercedes EQS SUV sætter nye standarder for alsidig luksus på elkraft med kompromisløs komfort, masser af futuristiske features og mulighed for op til syv sæder. Nu løfter Mercedes-Benz sløret for de første detaljer om den nye SUV.

Med introduktionen af EQS markerede Mercedes-Benz begyndelsen på en ny æra for fuldelektrisk luksus, og knapt havde støvet lagt sig, før den banebrydende sedan med det ikoniske ‘One Bow’ design blev fulgt op af den sportslige EQE, som blev introduceret tidligere på året.

Alligevel er ingeniørerne hos Mercedes-Benz allerede nu klar med endnu en verdensnyhed.

Nu løftes sløret nemlig for den nye Mercedes EQS SUV, som til fulde lever op til forventningerne om kompromisløs luksus og gennemført design – og som samtidig er den første fuldelektriske luksus-SUV fra Mercedes-EQ, som fås med op til syv sæder.

Gennemført elektrisk fra bunden

EQS SUV er tredje model baseret på Mercedes-Benz’ nye platformsarkitektur designet specifikt til elektriske modeller, og mens akselafstanden på 3210 millimeter er identisk med EQS, så er EQS SUV hele 200 millimeter højere end sedanversionen.

Det ses og mærkes både inde og ude, og de markante dimensioner sikrer ikke alene en usædvanligt rummelig kabine, men understreger samtidig de klare offroad-referencer, som særligt kommer til udtryk med 4MATIC firehjulstræk og specifikke offroad-køreprogrammer.

I kabinen kan både forsæder og anden sæderække justeres elektrisk, og dermed er det nemt at skrue helt op for benpladsen for bagsædepassagerne eller at udvidde det store bagagerum fra 645 liter til 880 liter – og helt op til 2.100 liter, når bagsæderne lægges ned.

Det er samtidig muligt at opgradere med tredje sæderække, som hurtigt kan foldes sammen, så det går i ét med bagagerumsgulvet.

Fører og forsædepassager kan glæde sig til adskillige lækre features som for eksempel den unikke MBUX Hyperscreen, der breder sig på tværs af cockpittet og nemt betjenes med touch eller med stemmestyringsfunktionen, som forstår 27 forskellige sprog – herunder også dansk.

Innovative features som standardudstyr

Både AIRMATIC luftaffjedring og medstyrende bagaksel er standardudstyr, og mens den avancerede undervogn automatisk tilpasser støddæmperne efter hastighed og underlag, sikrer den aktive bagakselstyring optimal stabilitet og manøvrering.

Ved høje hastigheder drejer baghjulene nemlig synkront med forhjulene, så bilen i praksis kører sidelæns ved eksempelvis vognbaneskift. Ved lave hastigheder drejer baghjulene derimod modsat af forhjulene, og dermed reduceres bilens vendediameter betragteligt. Drejevinklen på 4,5 grader kan opgraderes til 10 grader, hvilket reducerer vendediameteren fra 11,9 meter til 11 meter.

På listen over innovative sikkerhedsfeatures findes også DIGITAL LIGHT forlygterne, som kendes fra både EQS, EQE og S-Klassen. De digitale forlygter leverer ultrapræcis lysfordeling takket være et omfattende sensorsystem og intelligent styring af 1,3 millioner mikrospejle i hver forlygte.

EQS SUV klarer op til 600 kilometer på en opladning og kan lynlades med en effekt på op til 200 kW.

Den nye luksus-SUV introduceres i Danmark i slutningen af 2022 og fås i første omgang i longrange-varianten EQS 450+ SUV med baghjulstræk og 360 hestekræfter, mens foreløbig kraftigste version bliver EQS 580 4MATIC med firehjulstræk og 544 hestekræfter.

Læs mere om den ny Mercedes EQS SUV på mercedes-benz.dk eller se den digitale verdenspremiere via linket her.