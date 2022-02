Nye biler sladrer om danske bilister

Reklame

Pressemeddelelse

Moderne biler logger stadig flere data om bilisterne. Nyt EU-forslag skal sikre bedre rammer for indsamling og brug af forbrugernes data. FDM mener dog, at der er brug for lovgivning, som sikrer bilisternes ret til egne data langt bedre.

At moderne biler i dag er rullende data-loggere, er danske bilister efterhånden blevet bevidste om. Alligevel er det stadig ukendt, af hvem og til hvad de mange data bruges.

Eksempelvis har mere end ni ud af 10 danske bilister ikke tiltro til, at de har kontrol over de data, bilerne indsamler, mens hver anden ikke ved, at bilproducenterne kan tjene penge på bilisternes data. 75 pct. afviser overhovedet at have givet tilladelse til, at deres bil må dele data med bilproducenten eller andre. Det viser en ny stor undersøgelse om europæernes kendskab til bilers dataindsamling, som bilklubbernes paraplyorganisation, FIA Region 1, har lavet.

Undersøgelsen, som 1.251 danskere har deltaget i, kommer samtidig med, at EU-Kommissionen sidst i februar forventes at fremlægge forslag om en såkaldt ’Data Act’, der er en tværgående lovgivning, som skal sikre rammerne for indsamling og brugen af data i EU.

Selvom det er et skridt i den rigtige retning, efterlyser FDM og FIA Region 1 imidlertid en lovgivning, der mere specifikt tager udgangspunkt i de data, som biler indsamler.

”Moderne biler indsamler i dag enorme mængder data. Ikke bare om bilerne, men også om bilisterne. Faktisk er bilindustrien en af dem, som høster flest data i verden. Det er lige fra uskyldige data om bilens tilstand til mere følsomme data, der samles igennem for eksempel bilers infotainmentsystem, eller når man kobler sin smartphone til. Også her kan der ske en udveksling af data, som mange ikke er opmærksomme på. Det kan være kontakter, beskeder eller opkaldshistorik,” siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange, og tilføjer:

”Vi ved, at der sker en stor indsamling af data i moderne biler. Men præcis hvilke data der er tale om, og hvordan bilproducenterne bruger og deler dem, er for forbrugerne umuligt at få indsigt i.”

Undersøgelsen viser dog også, at bilisterne faktisk er villige til at dele data, hvis det kan gøre det nemmere eller billigere at være bilist. Det kan for eksempel være bilforsikringer baseret på køredata eller hjælp til at spare på brændstoffet. 47 pct. af de adspurgte europæere svarer, at de er trygge ved at dele data med bl.a. bilproducenter, værksteder og forsikringsselskaber for at få adgang til services eller funktioner, blot de selv kan bestemme med hvem og hvilke data, der deles. 36 pct. er villige til at dele data, så længe der ikke er tale om personlige data.

”Der er et stort potentiale i de data, nye biler genererer, og som kan gøre det nemmere og billigere at være bilejer. Men som forbrugerorganisation kan vi været bekymret for, at indsamlingen og brugen sker uden eller kun delvist med forbrugernes samtykke. Derfor har vi længe efterlyst en klarere lovgivning specifikt på bilområdet, som sikrer forbrugernes ret til deres egne data. Det mener vi ikke, at EU-Kommissionens Data Act lægger op til,” siger Dennis Lange.

Undersøgelsen er foretaget blandt 4.889 respondenter med og uden bil i 10 europæiske lande. 1.251 danskere har deltaget. Undersøgelsen er foretaget af Ernst & Young Abogados fra juli til november 2021.

