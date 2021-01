Oplad din elbil på 5 min – Nyt batteri er på vej.

Hvor lang tid tager en opladning af en elbil?

En ny fremtid kan ramme os snart, forstil dig du kan “tanke” din elbil på 5 min.

En ny type batteri er for første gang blevet testet til at kunne oplade mange gange hurtigere end det vi kender idag. Det nye batteri er et litium-ion-batteri hvor man bruger en ny nano technologi. Batteriet er allerede nu blevet testet på mobil telefoner, scootere og droner med stor succes – nu har producenten StoreDot lavet 1000 stk i en masse produktion som skal testes til elbiler. Det skriver The Guardian i en artikel “Electric car batteries with five-minute charging times produced” fra Jan. 2021.

Se eksempel i denne video.

Problemer med nyt batteri til din elbil

Der er stadig et stykke vej til denne nye opfindelse rammer gaden og du nemt og hurtigt kan “tanke” din elbil. blandt andet skal der langt højere spænding end der bliver brugt idag – men det lyder som en udfordring der er til at løse.

– Fem minutters opladning af litium-ion-batterier blev anset for umuligt. Men vi frigiver ikke en laboratorieprototype, vi frigiver tekniske prøver fra en masseproduktionslinje. Det viser, at det er muligt, og at det er kommercielt klar, siger Doron Myersdorf, adm. direktør i StoreDot, til The Guardian.

Læs den oprindelige artikel >>> HER