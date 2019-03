Her er elbilen, der er hurtigere end en Formel 1-racer

Bugatti Chiron kan gå kun se misundeligt med, når hyperbilen Battista folder sig ud. Den har så mange kræfter, at den er hurtigere end en nuværende Formel 1-racer – og den er også tilfældigvis en elbil

Den er ekstrem på alle måder: Alt fra bilens ydeevne, design og konstruktion gør Pininfarina Battista til en enestående hyperbil – og så kører den på ren el.

Battista er bygget i Italien, og den er bilen med flest kræfter fra støvlelandet nogensinde. Faktisk er en af bilerne med mest flest kræfter til gadebrug nogensinde. Hele 1.900 hk og det ekstreme moment på 2.300 Nm gør det umuligt ikke at forestille sig, hvor vanvittig en bil, der faktisk er tale om. For når en bil er under to sekunder om at nå fra 0-100 km/t, så vækker det opsigt. Det betyder nemlig, at den kan køre fra en Formel 1-racer. Dermed kombinerer Battista fremsynet (el)teknologi med ekstreme egenskaber og miljørigtig kørsel.

Lækre biler

Bilen blev vist første gang på Geneve Motorshow 2019 på Pininfarinas stand. Pininfarina er ellers ikke et bilhus i den gængse forstand. I hvert fald ikke traditionelt. I stedet har huset en lang forhistorie med at designe biler for andre bilhuse. Blandt andet Maserati GranTurismo, Alfa Romeo 164, Ferrari Dino, Testarossa, F40 samt Enzo, men også hverdagsbiler som Peugeot 306 cabriolet, 406 Coupé og Volvo V70 II står de bag. Og som bonusviden, så står Pininfarina også bag designet på vores eget IC4-tog.

Fremtiden på hjul

Men bilhuset har også stået bag egne designstudier gennem de seneste ca. 15 år, og nu vil italienerne til at lave deres egne biler – og de lægger virkelig stærkt ud med Battista, som i øvrigt er opkaldt efter stifteren af Pininfarina.

»Battista er fremtidens hyperbil, og den er inspireret af en legendarisk fortid. Den kombinerer ægte inspiration og innovation med sin tekniske kunnen og følelsesmæssige appel. Elektrificering muliggør et nyt præstationsniveau og en fremtid med nul-emissioner, mens passion og respekt for autohistorien har defineret hvordan denne milepælbil ser ud og skal føles. Vi stræber efter, at Battista bliver et fremtidigt klassisk og bilikon, der skriver sin egen side i bilhistoriebøgerne,« siger Automobili Pininfarinas administrerende direktør Michael Perschke.

Kompetente eksperter

Det er noget af en vild bil, de har fået skruet sammen. Pininfarina har i tilblivelsen af bilen formået at sætte en gruppe eksklusive eksperter sammen på trods af at Pininfarina reelt er et nyt bilfirma sammen med partnerne ​​Rimac og Pirelli. Faktisk har medlemmerne af gruppen været integreret i lanceringen af ​​biler som Bugatti Veyron og Chiron, Ferrari Sergio, Lamborghini Urus, McLaren P1, Mercedes AMG-Project One, Pagani Zonda og Porsche Mission E.

Der bliver ikke lavet mere end 150 Battista, men alle skal håndbygges i Italien og fordeles ligeligt mellem Nordamerika, Europa og Mellemøsten/Asien. Kunderne kan vente en ekstraordinær kundeservice med mulighed for at personliggøre hver bil i Pininfarina SpA’s Cambiano-hovedkvarter. Prisen bliver 1,9 mio. Euro – ca. 14,2 mio. kr.

Ny konkurrent i klassen

Og måske skal Ferrari og Lamborghini til at se sig over skulderen. For med Battista sætter Pininfarina helt nye standarder, og dem har det nye bilmærke tænkt sig at fortsætte med en række nye luksusbiler i forskellige klasser. Også en SUV og en limousineagtig bil er på vej, siger Pininfarina. Også de skal være rene elbiler.

Det bedste: Battista kommer på gaden i 2020, siger Pininfarina.