Mere end hver tredje solgte elbil i 2019 er en Tesla 3

Antallet af nyindregistrerede elbiler skyder i vejret efter Hyundai og Kia har lanceret deres nye elbiler – men ingen af dem er tæt på den overraskende førsteplads i år, Tesla 3

»Jeg har aldrig været med til at have så travlt, selv om jeg har været her i 2,5 år.«

Det fortalte en Tesla-sælger forleden nede i butikken i Bredgade i indre København. Interessen for Tesla 3 er nemlig så stor, at bilen nu er den suverænt mest solgte elbil i Danmark, viser tal fra De Danske Bilimportører og Danmarks Statistik. Sidste år på samme årstid var det ellers Nissan Leaf, som var det helt store indenfor elbiler, og den var da også den mest solgte.

I 2019 er det dog Tesla 3, som overraskende topper salgslisten som mest solgte elbil. På de følgende pladser kommer Hyundai Kona, BMW i3, Kia Niro og Renault Zoe.

Men tallene er fortsat små. I april alene blev der samlet solgt 458 elbiler. Det er dog en stigning på 239 procent sammenlignet med sidste års salgstal – hvor der blev solgt blot 135 elbiler i samme periode.

Men generelt er der for alvor kommet gang i salget af elbiler i 2019. Samlet er der blevet sat nummerplader på 1464 elbiler hele året, og det er en stor stigning i forhold til de 329, der blev solgt fra januar til 30. april i samme periode sidste år.

Tesla brager derudaf

Alene Tesla 3 tegner sig for over en tredjedel af samtlige indregistrerede elbiler. Der er nemlig kommet plader på 555 stk Tesla 3 frem til maj, og det er mere end dobbelt så mange som Hyundai Kona Electric, som alle ellers havde spået skulle være bilen, som kunne give elbilen det store gennembrud i Danmark. Selv hvis man lægger salgstallet fra Kona, i3 og Niro sammen, har Tesla 3 solgt flere sammenlagt.

Det er især Long Range Dual Motor, som danskerne har kastet deres kærlighed over. Den koster 450.400 kr. og har en rækkevidde på 560 km. Det er der mange, som er faldet for, og selv om bilen blev lanceret for snart to år siden i USA, er bilen først kommet til Danmark i år. En fordel er også, at bilen står til næsten omgående levering.

Lang ventetid på flere elbiler

Levering er ellers nogle af elbilernes store problem. Både Hyundai Kona Electric og søsterbilen Kia e-Niro er populære og har lange ventetider. De ville formentligt være mere populære end Teslaen, hvis man kunne få dem til omgående levering, men det er reelt gætværk. Hurtig levering er ikke muligt i øjeblikket, for der er lange ventetider på de ellers glimrende koreanske biler.

På tredjepladsen over de mest solgte elbiler er – også en smule overraskende – BMW i3 med 132 solgte biler fra januar til og med april. Det er ganske godt klaret for den snart fem år gamle elbil, som i nyeste version har en rækkevidde på ca. 300 km.

Kia e-Niro på fjerdepladsen er helt ny på det danske marked og er indtil videre solgt i 104 eksemplarer.

Renault Zoe er blandt de billigste elbiler herhjemme, og det har muligvis hjulpet bilen til femtepladsen. 104 stk. er der kommet ud at køre på vejene.

»Det er bestemt positivt, at mange danskere har taget de grønnere biler til sig og importørerne melder ligeledes om en stigende interesse for elbilerne. 2019 byder på mange flere typer af elbiler i forskellige størrelser og det store klimafokus, der er kendetegnet for tiden, skubber også i den rigtige retning, siger Direktør i De Danske Bilimportører Gunni Mikkelsen.

Antallet af plugin-hybrider er i samme periode faldet med 45 pct. i forhold til sidste år.