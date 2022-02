Range Rover: Luxus cruiseship på landevejen

now playing

For første gang nogensinde, tilbyder den ikoniske Range Rover med den lange akselafstand 7 sæder.

Tro mod sine rødder kombinerer den nye Range Rover moderne luksus fyldt med raffineret komfort. Range Rover byder på æstetik og overlegen performance fra øverste hylde. Du kan derfor være helt sikker på de bedste on-road/off-road køreegenskaber.

“Den nye Range Rover er gennem de sidste 50 år blevet endnu mere fuldkommen, og den tager således luksus og ydeevne til helt nye højder”

Du vil i den nye Range Rover bl.a. kunne opleve at køre op til 100 km på ren el (WLTP-standard).

I plug-in hybridudgaven kan den 3,0-liters 6-cylindrede Ingenium-benzinmotor, fås som enten P440e- eller P510e. De leverer henholdsvis 440 hk og 510 hk. (Plug-in hybridvarianterne forventes at kunne bestilles fra januar 2022)

Derudover er der som noget nyt og banebrydende implementeret, ”active noise canceling” i nakkestøtten på sæderne. Systemet reducerer aktivt vejstøj og øger derved komforten i kabinen.

Den forlængede akselafstand, kræver bedre styre egenskaber. Det leverer Ny Range Rover selvfølgelig til perfektion. Ny Range Rover introduceres med 4 hjuls styring, hvilket sikrer en venderadius på under 11 meter, som gør det legende let f.eks. at parkere og ikke mindst manøvre udfordrende terræn – du skal blot nyde det smukke landskab.

RANGE ROVER BLIVER LANCERET I 3 MODELVARIANTER

Standard akselafstand

Lang akselafstand

Lang akselafstand med 7 sæder Læs mere om den >> HER