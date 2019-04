Test: Peugeot 508, et solidt arbejdsredskab

Bliver 508 mon den næste store ting inden for firmabiler? Logikken siger, at bilen, som unægteligt vender hoveder, i hvert fald bør den have en fair chance, for der er meget, som fungerer godt

Højest sandsynligt vil der i fremtiden være mange Key Account Managers, som har Peugeot 508 som deres nye værktøj, hvori de kommer til at tilbringe mange timer og drikke meget tankstationskaffe. Men det skal de ikke være kede af. Peugeot har nemlig ramt plet med sin nye 508.

De franske designere har haft modet til at designe en bil, som skiller sig lidt ud til trods for, at designet fortsætter trenden med et hatchbacklook, som minder om andre firmabilsfavortitter såsom VW Arteon, Audi A5, Kia Optima m.fl. Til trods for det har 508eren dog sit eget look, som tangerer at være aggressivt, hvilket klæder den rigtigt godt, især når man husker at krydse feltet ”store fælge” af.

Vender hoveder

Onde tunger vil påstå, at en Peugeot bare er en firmabil, men undertegnede oplevede, at folk vendte sig om efter testbilen, som med sin røde farve og sorte fælge var knap så konservativ som den obligatoriske sølvgrå ville være. To unge mænd skulle sågar fotografere bilen, da vi kørte i den.

Testbilen var udstyret med en 2.0 diesel med 163 HK og en dejlig behagelig 8-trins automatgearkasse, hvilket rækker til 8,4 sek. til op til 100 km/t og 230 km/t på toppen på vej sydpå til sommer. Kørslen er komfortabel, og man føler, man har god kontakt med vejen via rattet, der i øvrigt er ca. samme størrelse som i en Lotus Super 7 – altså meget lille…

Moderne kabine

En ting er smarte linjer og salgsgas på ydersiden, men timerne skal trods alt tilbringes inde i bilen. Testbilen var udstyret med gode faste sæder, som man uden problemer kan tilbringe mange timer i, samt en førerplads, der var ganske intim og cockpitagtig. Alle flader, knapper og skærme var veldesignede og virkede godt. Det er ellers ikke alle funktioner til bilens betjening, som sidder, hvor du forventer det, hvis du lige er kravlet ud af din tyske firmabil, men det vænner du dig til hurtigt.

En ting, man dog kan undre sig over, er, at der ikke er lavet et plant, let tilgængeligt sted hvor man kan lægge sin telefon, så man nemt kan tilgå den. Det er sikkert en forsøg på at være politisk korrekt, men folk, der har en 508’er, har formentligt et ligeså tæt forhold til deres telefon som til deres kone.

Et andet forhold man skal være opmærksom på er, at 508’eren ikke er klassens mest rummelige. Bagsædet er OK, men hvis dine medpassagerer er for høje, bliver de ikke for begejstrede for en lang tur uden særlig meget plads til hverken knæ, fødder eller hoved, så det er ikke for prangende og bagagerummet virker lidt petit. Hvis man skal bruge mere plads, så vælg stationcarvarianten 508 SW, som er på i hylderne foråret 2019.

Fyldt med ”So ein ding”

En ting du i hvert fald ikke kommer til at savne i din 508’er er elektronik og knapper. Den har alt det, du gerne vil have af elektrisk lir. Keyless access, Keyless Go, elektrisk Bagklap med håndfri funktion (så du kan stå og vifte med fødderne under biler og håbe, at bagklappen på et tidspunkt registrerer det), navigation, adaptiv fartpilot samt alt det obligatoriske sikkerheds- og hjælpeudstyr, der er forventet anno 2019.

Materialerne i kabinen er ligeledes lækre og virker solide. Peugeot har eksperimenteret med knapdesignet, som er en blanding af almindelige trykknapper, hvor designet er anderledes og lækkert, samt en slags glas touch knapper, som virkede rigtigt godt og havde en lækker trykfeedback.

Toppen af den teknologiske kransekage, en plugin hybrid, lanceres senere i 2019, som supplement til de to benzin- og tre dieselvarianter, der spænder mellem 130 og 180 HK, og som koster mellem 299.990 og 544.990 kroner.

Faktabox

Peugeot 508 GT-Line, BlueHDi 163 h

Motor: 4-cylindret diesel på 2.0 liter.

Ydelse: 163 hk ved 3.750 omdr./min

Max. moment: 400 Nm ved 2.000 omdr./min

Gearkasse: 8-trins EAT .gearkasse

Forbrug: 18,2 km/l. ved blandet kørsel (WLTP-norm)

CO2-udledning: 144 g/km

Tophastighed: 230 km/t.

Acc. 0-100 km/t.: 8,4 sek.

Køreklar vægt: 1.683 kg

Længde/bredde/højde: 442/180/149 cm

Pris: Peugeot 508 fås fra kr. 299.990

Ugens testbil koster 488.990 kr. (ekskl. ekstraudstyr 454.990 kr.)