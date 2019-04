Amerikanerne har en væsentlig anderledes bilpark end herhjemme. I USA er pickup-trucks nærmest hvermandseje, og det er konstant dem, vi ser på toppen af salgslisterne, som vi kigger nærmere på her.

Mange af de mest solgte biler i USA er biler, som vi slet ikke er vant til at se på gaden her i Danmark. Blandt dem er Ford F-150, som der ikke blev solgt en eneste af i Danmark i 2018. Eller i 2017. Eller i 2016.

Men alene i marts måned blev der solgt 76.243 stk. af F-serien i USA. Og det er også den absolut mest solgte bil år efter år over there.

Vi kigger nærmere på de tre mest solgte biler, som amerikanerne bare ikke kan få nok af, men som vi de fleste af os næppe kan beskrive i den allernyeste udgave.

Ford F-serie

Fords F-serie er underligt ukendt herhjemme. Det er naturligvis en truck, som de siger over there, og den er blandt de mest solgte bilmodeller i verden. Amerikanerne kaster sig over bilen, som kan fås i flere varianter. Alle dog med lad. Den billigste koster aktuelt godt 28.000 USD, og det svarer til knap 200.000 kr.

Til den pris får du naturligvis en bil med begrænset udstyr, men standardmotoren er i bedste amerikanske stil en 3,6 l. V6’er med 290 hk. Mindre kan naturligvis ikke gøre det. Prisen stiger lidt, hvis du skal have den som mandskabsvogn med plads til seks personer – så skal du op i 36.000 USD. Sidste år blev der solgt 909.330 F-Series i USA. Hvis man tager resten af verden med, var salget af modellen lidt over en mio. enheder.

Dodge Ram Pickup

Surprise. Næste bil på listen er også en pickup. Denne gang en Dodge RAM. Dem har du muligvis set nogle af herhjemme, for som regel kan du ikke undgå at lægge mærke til dem, fordi de både buldrer forbi med deres enorme motorer ud over det faktum, at de mildest talt er fysisk enorme.

Faktisk kan man godt købe dem herhjemme, hvor der er flere forhandlere af nye biler. Bl.a. 2019ram.dk, hvor den billigste RAM årgang 2019 koster fra 449.000 kr plus moms. Det er naturligvis en gulpladebil. Hvis du til gengæld er så heldig at bo i USA, kan du får den til 27.390 USD. Det svarer til godt 180.000 kr. men så må du også nøjes med 396 hk. fra den store 3.6 l. V6-motor. Sådan er det jo bare. Der blev i øvrigt solgt over en halv mio. af dem i hele 2018. I USA alene, naturligvis.

Chevrolet Silverado

Chevrolet Silverado er nummer tre på listen i marts. Denne pick-up, for det er det naturligvis også, konkurrerer konstant med Dodge Ram pickup om at være den næstmest sælgende. Her er den billige motor så en 4,6 l. V6 med 295 hk, hvilket burde række til de fleste. Hvis du vil have en Chevrolet i Europa, må du “nøjes” med Corvette eller Camaro. Det er også helt ok. Men du må kigge langt efter en truck fra RAM anno 2019.

Hvis du skal have en, skal du selv sørge for at bestille og importere den hjem og så er der alt det med afgifter og skatter. Det er ikke billigt. Til gengæld er bilen ikke dyr i USA efter danske forhold. Den ligger i omegnen af 200.000 danske kr. (29.895 USD) for den mest skrabede model med den billigste motor. Til gengæld kan du købe en brugt udgave fra 2005 på Den Blå Avis for 149.900 kr. Det er så også en 6,6 l. V8 HD LT Diesel aut.med firehjulstræk. Og så må den trække 3500 kg. Det er da meget godt.

Resten af top 10 i marts 2019: