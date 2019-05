Fords nye pickup er klar til bad-ass eventyr

now playing

I USA-sammenhænge er den lille, men herhjemme bliver Ford Ranger Raptor en brutal maskine, som bl.a. er klar til at køre offroad i ren rallystil

Vi har tidigere skrevet om de mest populære biler i USA. Her er Ford F-150 den suverænt mest solgte. Alligevel kan man ikke få den i Danmark, men måske er der alligevel håb for alle, som ønsker sig en pick-up-truck, og som går efter mere end en brugt Toyota Hi-Lux, som har kørt 500.000 km. et sted i Nordafrika.

Nu sætter Ford Danmark nemlig deres Ford Ranger Raptor til salg i Danmark. Når der står Raptor efter en af Fords pickups, så er det en model, der kan lidt ekstra. Det er også tilfældet med Ranger, som Ford selv kalder for den ultimative bil til den eventyrlystne, der er klar til at tackle ethvert terræn.

Fint moment

Selv om vi ikke er vant til at se pickups herhjemme er Ranger faktisk den sælgende pickup i Europa nogensinde. Ford har i første kvartal af 2019 solgt 13.600 Rangers – en stigning på 15 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

I Danmark bliver den introduceret i september 2019 med en biturboversion af Fords 2,0-liters EcoBlue-dieselmotor med 213 hk og 500 Nm moment samt Fords helt nye 10-trins automatiske gearkasse, som den har tilfælles med den større, voldsomme og mere maskuline Ford F-150 Raptor.

Klart til udfordringer

Ranger Raptor er udstyret med rallyinspireret og meget kraftige FOX- motorsports-støddæmpere, der er specielt udviklet til at udfordre frygtindgydende terræn ved høje hastigheder. Det understreges i et af de seks køreindstillinger, man kan skifte mellem. kan du vælge mellem seks forskellige Drive Mode-køreindstillinger.

En af dem hedder Baja, og det er ikke en indstilling, du finder på enhver anden Ford. Med køreindstillingen i Baja, kan du nemlig køre højhaststigheds-offroading a la det gamle Paris-Dakar Rally, som stadig er en af de mest udfordrende for en bil. Også indstillingen ‘Rock Mode’ viser, at bilen også er sat op til lavhastighedsområder med sten, hvor kontrol over bilen er vigtig.

Tung last

Ud over Rangers normale beskyttelsespaneler under motoren er den nye Ranger Raptor også udstyret med en 2,3 mm tyk plade af højstyrkestål, der beskytter bilen under kørsel i hårdt terræn og er over 60 procent tykkere end de standardiserede beskyttelsespaneler.

Samtidig forbliver den nye Ranger Raptor en sand arbejdshest: Anhængervægten er 2500 kg, mens ladet måler 1560 x 1575 mm med en bagklap, som understøttes af Lift Assist Tailgate, der gør den 66 procent lettere at lukke. Dertil følger to bugseringsøjer både for- og bagtil, der kan trække henholdsvis op til 4635 og 3863 kg.

Ford Ranger Raptor forventes lanceret i Danmark september 2019 med en pris på 373.400 kr. ekskl. moms og 452.540 kr. inkl. moms.