Jaguar, McLaren og Suzuki er årets biler i verden

En gruppe journalister fra hele verden har kåret de bedste biler i verden i forskellige kategorier. Jaguar I-Pace løb med hele tre titler – inkl. årets bil.

Det blev et rent triumftog for Jaguar, da en gruppe journalister fra alle verdenshjørner gik sammen om at køre Årets Bil(er) i verden 2019. Selv om der ikke sidder danske journalister blandt de 86 journalister fra 24 lande, så er der masser af europæiske journalister imellem, som har adgang til nogenlunde samme bilpark som vores egen. Her er en gennemgang af de syv kåringer, som hylder alt fra superbiler og lækkert design til luksus og livsstil.

Årets bil

Årets bil 2019 blev Jaguar I-Pace. Atter en gang, fristes man til at sige, for det vælter ind med priser til bilen, som Jaguar da også venter sig meget af. De begik da også noget af en genistreg i det at de var det første premium-mærke ud over Tesla, som lancerede deres udgave af en elbil-bil til det mere eksklusive segment. Siden er bilen blevet lanceret i hele verden, og Jaguar har solgt 11.000 eksemplarer i 80 lande. Bilen nåede finalefeltet blandt 40 udvalgte biler, hvorefter den endte i finalen med hhv. Audi e-Tron (nummer to) og Volvo S60/V60.

Årets livsstilsbil

Suzuki Jimny har høstet stor ros blandt de mange motorjournalister, som har haft mulighed for at køre den. Det gælder også for Bilsektionen, og derfor er ikke den store overraskelse, at bilen nu også kan kalde sig for Årets Livstilsbil – den er født kult. Det er blandt andet den enkle, men effektive mekanik og bilen no nonsens-udseende, som har fået bilen nomineret og præmieret. Den var i finalefeltet mod Kia Soul og Hyundai AH2/Santro. Sidstnævnte er en søstermodel til Hyundai i10.

Årets luksusbil 2019

Audi har generelt et godt ry og de er gode til at lave innovative luksuskøretøjer. Måske derfor var det andet år i træk, at tyskerne fra Ingolstadt vandt prisen som Årets Luksusbil. Sidste år var det A8, og i år var det A7, som løb med prisen, og med den sejr er det 10. gang siden 2005, at Audi vinder en af kategorierne. Konkurrenterne i år var Audi Q8 og den nye 8-serie fra BMW. En lidt spøjs detalje er, at Audi A7 blev lanceret i slutningen af 2017 – hvorfor kåringen må være noget af en overraskelse for Audi.

Årets Superbil

Når man skal vælge mellem Aston Martin Vantage, McLaren 720S og en Mercedes-Benz AMG 4-door Coupe kan det være svært at argumentere for det eller andet. Dog vurderede juryen at McLaren 720S var en værdig vinder i det ellers kompetente felt. For at blive nomineret skal bilerne være produceret i mindst 2000 eksemplarer, have fokus på køreoplevelsen og være til salg på mindst to kontinenter i tidsrummet januar 2018 til maj 2019. Sidste år var det BMW M5, der vandt.

Årets Grønne Bil

Der er af gode grunde stadigt større fokus på miljøvenlig transport, og af samme grund vinder bl.a. elbilerne frem. Igen var der fokus på Jaguar I-Pace, som tog også vandt i denne kategori. Som vi tidligere har skrevet på Bilsektionen så har bilen en rækkevidde på over 400 km, men den mindskes, hvis man kører motorvejskørsel. Dog er bilen stadigvæk en tand bedre end de øvrige finaledeltagere Audi e-Tron og brintbilen Hyundai Nexo, hvis man spørger juryen. Også biler som BMW i8 Roadster, Honda Insight, Lexus ES Hybrid, Lexus UX Hybrid, Toyota Avalon Hybrid og Toyota RAV4 Hybrid var nomineret.

Årets design

I det hele taget er Jaguar Land Rover noget af en kæledægge blandt juryen. For Det blev nemlig ogs Jaguar I-Pace, som vandt årets designpris. Naturligvis er designsmag individuel, men der var bred enighed om, at Jaguarens look ikke bare er praktisk og nytænkende, men også pænt i hverdagen. I øvrigt har Jaguar Land Rover åbenbart en stor stjerne blandt juryen, for også de seneste to år er det deres biler – hhv. Range Rover Velar og Jaguar F-Pace – der har taget prisen. De øvrige finalekonkurrenter var i øvrigt Suzuki Jimny og Volvo XC40.

Årets bilpersonlighed

I juni 2018 døde den ganske karismatiske Sergio Marchionne. Den italiensk-canadiske forretningsmand var frem til sin død bestyrelsesformand for bl.a. Maserati og administrerende direktør for Fiat, Chrysler og Ferrari, som han fik vendt fra økonomisk sorte huller til overskudsforretninger. Han vandt prisen posthumt foran en lang række prominente personligheder, direktører, udviklere og ingeniører inden for motorverden.

“Hans død har været et massivt tab for bilindustrien. Den har brug for talentfulde, karismatiske og ekstraordinære personligheder som Sergio Marchionne – han var en af de helt store,” skrev juryen i sin begrundelse.