Volvo V60 er en sand fornøjelse

Det kan være svært at se forskel på Volvos V90 og V60 – men sidstnævnte, som kom i sommer, har gennemgået en stor forvandling og slægter sig den større bil på på bedst mulige måde

Jeg må indrømme, at jeg i mange år har haft en svaghed for Volvo V60. Derfor var forventningerne tårnhøje, da jeg skulle have V60 med en D4-motor til test. Det er en bil som er et spændende og interessant alternativ til A4, Mercedes C pg BMW 3-serie og den hører da også til i premiumsegmentet. Nu har jeg efterhånden kørt hele Volvos program, og at sætte sig ind i V60 er ligesom at komme hjem. Man kunne sige, at bilen ikke er speciel original i forhold til V90, som den ligner til forveksling, og de to er da også bygget på samme platform, men designet fra “originalen” har taget kegler, og det gør det fortsat som den lidt mindre V60. Så er der alt det andet: Fungerer bilen som helhed? Kører den godt? Hvordan er pladsforholdene?

Kvalitet

Fra man sætter sig ind i bilen er det tydeligt, at der er arbejdet med kvaliteten. Bilen er lidt længere, lidt bredere, og det kommer kabinens pladsforhold til gode. Den nye Volvo V60 er en lækker bil med masser af gennemtænkte detaljer. Et eksempel er det træ, som måske er bambus, som smyger sig på langs af instrumentbrættet. At gulvet med et snuptag lægger sig helt fladt, når man skal bruge ekstra plads til bagage. Et knivskarpt 360 graders Surround View kamera, som var der et kamera over bilen. Den silkebløde adaptive fartpilot, der bremser blødt og behageligt. Eller detaljerne i infotainmentsystemet, som findes på den lækre, store touchskærm.

Infotainmentsystemet kan virke overvældende til at starte med, men så snart man bliver dus med systemet, åbenbarer der sig nærmest uendelig mange muligheder, så man kan rode med bilens indstillinger og dermed få bilen fuldstændigt som man gerne vil have den.

Sikkerhed, naturligvis

Vi kører i den topudstyrede Inscription-udgave, men selv i mindre gode udstyrsvarianter er der også rigtig mange sikkerhedssystemer. Men det er vel hvad vi kan forvente, for det har jo været Volvos kendetegn i årti efter årti.

Et eksempel på, at Volvo stadigvæk er forrest, når det gælder om sikkerhed er, at hvis man bakker ud fra en parkeringsplads, hvor bilerne holder langs med hinanden, så kan det være svært at se cyklister. Heldigvis holder bilen øje med det, og jeg oplevede en enkelt gang, at bilen katastrofebremsede for mig, da den opdagede en cyklist i høj fart, som kan fra min højre side, hvor jeg ikke kunne se ud. Cyklisten nåede vist aldrig at føle sig truet af bilen, men mon ikke det var endt med fagter (fra ham) og undskyldninger (fra mig), hvis ikke bilen havde bremset for mig. Det var faktisk ret tjekket. I det hele taget er bilen godt til at genkende elementer foran en. Ligeledes er dens adaptive fartpilot blandt favortitterne. Men indrømmet så tjekkede jeg ikke lane assist, for det har før været for aggressivt for mig, så jeg slog det fra. Jeg ville dog slå det til igen, hvis jeg skulle køre en lang tur på motorvejen.

Ligner sit ophav

Vi skal også tænke på at Volvo V60 er lavet til firmabilsklassen. Den er mindre eksklusiv end sin søstermodel V90, men kan som sagt være rigtig svært at se forskel, hvis man ikke lige har de to biler stående ved siden af hinanden. Inden jeg satte mig ind i bilen troede jeg derfor også, at denne bil ville være mindre i kabinen, men den overrasker ved at byde på rigtig meget benplads til bagsædepassagererne og en overordentlig fin siddekomfort på fire ud af fem sæder. Forsæderne har også flere massageprogrammer, og det var da dejligt at bruge efter en lang, stillesiddende dag på kontoret. Også bagagerummet er nærmest overvældende stort, og det er vokset med 100 l. i forhold til sin forgænger. Sådan Volvo.

Godt afstemt

Bag rattet er vi også glade. Til at starte med sammenlignende vi med de øvrige premiumbiler i klassen, og de har alle det tilfælles, at de er mere dynamiske end V60. Men jeg havde heller ikke forventet andet, og styretøjet passer ret godt til bilen. Fra første sekund føler man sig gode venner med styretøjet, selv om det er en lille smule til den tunge side. Omvendt bryder jeg mig naturligvis heller ikke om, når styretøjet er for løst og upræcist, men præcisionen er der i hvert fald intet galt med her. Støddæmpningen af bilen er nærmest perfekt, og undervognen er så tilpas stiv, at man også har lyst til at køre frisk til – så skal man dog vælge dynamisk kørsel, som giver 190 hk-dieselmotoren bedre muligheder for at sprælle frit.

I want one

I det hele taget er det en dejlig oplevelse at køre Volvo. Samlingerne er lækre, dørene lyder godt, når man smækker dem, børnene sidder fint. Alle er glade. Det er de små detaljer, der gør forskellen, når man kører i Volvo: Bakspejlet, som er kantløst og smukt, det er detaljerne med Thors Hammer-lygterne, som vi efterhånden burde have vænnet os til, men som stadigvæk er smukke at se på, det er de generelle linjer, som gør bilen harmonisk og moderne uden at være overdesignet.

Det her er sådan set bare en V90, der er krympet i vask, og det gør ikke noget, for V90 kan være lidt tung, og derfor er V60 bare en fed bil at køre. Det er ikke særlig nuanceret, men dog rigtigt.

Min kæreste er i hvert fald ikke i tvivl om, hvilken bil hun gerne vil have til at stå foran vores hjem i fremtiden – det er en Volvo V60, omend hun forståeligt nok er mere til T6 med 311 benzinheste. Jeg ville bare ønske, jeg havde råd til en af dem, for hun har jo ret – det er en vidunderlig bil.

BILEN: Volvo V60 D4 aut. Inscription,

Motor: 4-cylindret benzin på 2,0 liter

Ydelse: 190 hk ved 4250 omdr./min

Max. moment 400 Nm ved 1750-2500 omdr./min

Gearkasse: 8-trins aut. gearkasse

Brændstofforbrug: 21,7 km/l. ved blandet kørsel

CO2-udledning: 125 g/km

Tophastighed: 220 km/t.

Acc. 0-100 km/t.: 7,9 sek.

Køreklar vægt: 1739 kg

Længde/bredde/højde: 476/185/142 cm

Pris: Volvo V60 fås fra 477.788.

Den aktuelle testbilen inkl. alt udstyr, koster 804.034 kr. (uden udstyr 609.890 kr.)