Det er jo hul i hovedet, når 25 journalister mødes midt i Jylland for at diskutere, hvilken bil der er den bedste nye bil i det kommende år, ikk’? For kan man overhovedet sammenligne fx en Suzuki Jimny og en BMW X5? Det synes vi. Tager vi fejl?

Nu er det blevet den tid på året, hvor vi motorjournalister skal til at kåre årets bil. Det er traditionelt en begivenhed, som betyder meget for os 25 meget forskellige mænd og en enkelt kvinde. Men det er også en begivenhed, der skaber debat. For giver det mening at sammenligne en Fiat Multipla med en Mercedes S-klasse det ene år og et andet år at sammenligne en VW Up! med Volvo V40? Det svarer lidt til at sammenligne hestepærer og bananfluer.

Ups x2

Men heldigvis er det en demokratisk begivenhed, så alle vores forskelle til trods, så ender vi altså ofte med at vælge den rigtige bil. Tror nok.

For kigger man på listen, er der nok nogle, som vil undre sig et par gange eller to. Tillad mig netop at give to eksempler på det.

I 2000 blev årets bil i Danmark netop den fornævnte og ukristeligt grimme Fiat Multipla. En bil der i udgangspunktet var så grim, at selv en blind person aldrig ville være i tvivl, når der kom en Multipla kørende på gaden – vedkommende ville bare kunne høre folk fnise over bilen, der til forveksling ligner en hvidhval. Til gengæld var det en genial familiebil, og det betød, at den slog fx den ellers ekstremt populære Toyota Yaris i årets afstemning.

Ligeledes var det nok i virkeligheden en svipser, da juryen kårede Opel Ampera til årets bil. Det var første gang en el-hybrid blev kåret. Bilen var så sindrigt bygget op, at den altid kørte på el. Når den så var ved at løbe tør, startede en benzindrevet generator op, så bilen fortsat kunne køre på el. Den idé var så vild, at vi journalister straks kastede os over den og kårede den til det nye sort. Som ny kostede den 590.000 kr. fra ny, og det var for meget for danskerne, der lod bilerne samle støv hos forhandlerne. Ups.

Giver det mening?

Er det så fjollet, at 24 mænd og kvindelige drengerøve i alle aldre får lov til at bestemme, hvad der er årets bil. Måske. I hvert fald er det os, der har baggrunden, erfaringen og adgangen til stort set alle de biler, der bliver kørt i Danmark. Balancen går i at finde den eller de biler, der både giver køreglæde, sikkerhed, udstyr og pris og/eller har nyskabninger, som gør bilen helt unik. Til det sidste har vi nu oprettet en ærespris – og dermed ender vi næppe i samme scenarium som vi gjorde med Opel Ampera, og der kommer aldrig til at være en bil, som er lige afskyeligt grim som Multipla igen, så vi burde være dækket ind.

Blandt bilerne i årets felt er følgende: Ford Focus, Jaguar E-Pace, Kia Ceed, Peugeot 508, Skoda Karoq, Volvo XC40, VW Touareg og meget, meget andet. Nogle af dem kan kaldes for favoritter, men måske er det nogle helt andre, som ender i finalen. Vi får se.

Når vi kårer årets bil er det fordi vi kan hjælpe forbrugerne, som ikke har samme adgang til biler som vi har, på vej. Man kan have en fed fornemmelse af en bil, men det kan nogle gange være svært at sammenligne bilerne med måneders mellemrum. Den mulighed har vi med Årets Bil. Derfor glæder det os også, at vi kan få lov til at gøre vores mening klar. Også selv om vi ikke altid har helt ret.

Nedenfor følger en samlet oversigt over de biler vi tester op til finalen om at blive Årets Bil 2019.

Audi A1, Audi A6, Audi A7, Audi Q3

BMW X2, BMW X3, BMW X4, BMW X5

Citroën Berlingo/Peugeot Rifter, Citroën C5 Aircross

Dacia Duster

DS 7 Crossback

Ford Ecosport, Ford Focus

Honda CR-V

Hyundai Santa Fe, Hyundai Kona Electric

Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace

Jeep Wrangler, Jeep Compass

Kia Ceed, Kia Niro Electric

Mitsubishi Eclipse Cross

Nissan Leaf

Peugeot 508

Seat Tarraco

Skoda Karoq

Subaru XV, Subaru Impreza

Suzuki Jimny

VW T-Roc, Volkswagen Touareg

Volvo XC40, Volvo V60