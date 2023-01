2022 – blev rekordernes år på godt og ondt

Pressemeddelelse De Danske Bilimportører

2022 blev året med rekorder. På godt og ondt. Bestanden af elbiler ramte 100.000, andelen af elbiler af det samlede bilsalg er højere end nogensinde før, og Danmark blev beriget med rekord mange lynladere. Dog bød 2022 på tilbagegang på 20 procent i det samlede personbilsalg.

December 2022 bød på 15.219 nyregistrerede personbiler, hvilket er 14,3 procent færre end i december 2021. Det efterlader 2022 med et resultat på 148.295 nyregistrerede personbilerbiler, mod 185.312 i 2021, hvilket udgør et samlet fald på 20 procent.

Et bilår medudfordringer



Det er ingen hemmelighed at 2022 har været præget af leveringsudfordringer for bilindustrien, hvilket har betydet, at mange kunder har måtte vente meget længe på en bil. Det har været til stor frustration fra de kunder, som har ønsket sig en ny bil, ligesom det også har været frustrerende for hele branchen, som ikke har haft mulighed for at imødekomme efterspørgslen i samme grad som tidligere. Leveringsudfordringerne er et resultat af forsyningskrisen, som længe har påvirket hele markedet.

Bilbestanden i Danmark er dog alligevel i 2022 vokset med over 12.000 personbiler til 2.794.048 stk. hvilket er det højeste nogensinde.

”Året 2022 blev et begivenhedsrigt år i branchen, hvor forsyningsproblemerne dikterede hverdagen i den globale bilindustri. Dog har vi været forbi de værste udfordringer og de længste leveringstider, så vi ser frem til et mere stabilt 2023” siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Grønt lys i mørket

2022 blev samtidig året, hvor Danmark rundede 100.000 elbiler. Med 30.830 nye elbiler er salget af elbiler vokset med 23,8 procent i forhold til sidste år, og elbilerne har udgjort 20,8 procent af det samlede salg mod 12,9 procent 2021.

Årsagen til stigningen er bl.a., at der er kommet langt flere elbilmodeller på markedet. Modeludbuddet er steget fra 29 elbilmodeller i 2022 til 55 modeller i dag.

“På trods af et udfordrende år bliver bilindustriens bidrag til den grønne omstilling stadig mere synlig, og 2022 blev også året, hvor vi rundede 100.000 elbiler på de danske veje. Vi er stolte over, at vores produkter i stigende grad er med til at nedbringe Danmarks co2-udledning, og viser vejen ift. den grønne omstilling” siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Top placeringer i 2022

Top 10 solgte personbiler i 2022 uanset drivmiddel efter model

Model Stk Peugeot 208 3.918 Ford Kuga 3.716 Citroën C3 3.111 Toyota Aygo X 3.109 Toyota Yaris 2.796 Volkswagen T-Roc 2.760 Hyundai I10 2.504 Mercedes-Benz C-klasse 2.460 Škoda Enyaq iV 2.431 Kia Ceed 2.332

Top 10 solgte elbiler i 2022 uanset drivmiddel efter model