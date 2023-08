Discovery Sport med Luksusinteriør: Nyt design, avanceret teknologi og større alsidighed

Den nye Discovery Sport imponerer med sit moderne og luksuriøse interiør. Kabinen er blevet nydesignet med en elegant 11,4″ Pivi Pro2 touchskærm i buet glas, der byder på intuitive betjeningselementer og klassens bedste opbevaringsplads. Køretøjets velbefindende er også i fokus, da den er udstyret med en af klassens mest avancerede teknologier til kabineluftkvalitet, hvilket giver øget velvære og styrker førerens opmærksomhed.

Effektiv elektrifisering og opladning

Elektrificeret effektivitet er også en central funktion i den nye Discovery Sport. Bilen fås som både plug-in hybrid og mild hybrid. P300e-modellen imponerer med en WLTP-certificeret elektrisk rækkevidde på op til 61 km og en CO2-udledning på kun 33 g/km. Det gør det muligt at køre over 90 % af de daglige køreture i EV Mode, takket være næste generations batterikemi, der giver en bedre forventet rækkevidde på op til 47 km under reelle kørselsforhold.

Opladning af P300e plug-in hybridens 14,9 kWh-batteri er også ekstremt hurtig og nem med standard DC-hurtigladeteknologi. Batteriet kan oplades fra 0-80 % på blot 30 minutter.





Ultimativ komfort & teknologi

Discovery Sport leverer også en komplet komfortoplevelse. Med trådløs software kan de nyeste opdateringer af apps, kort, software og tjenester downloades uden besøg hos en forhandler, hvilket giver brugerne en problemfri oplevelse.

Udsynet er intet problem i Discovery Sport. Den tilbyder et af klassens mest omfattende udvalg af kamerateknologier, herunder ClearSight Ground ViewTM og Rear View, samt 3D Surround-kameraer, der giver suveræn manøvredygtighed.

Discovery Sport er designet til eventyr og er altid klar til familieeventyr med mulighed for op til syv sæder. Den alsidige og rummelige kabine kan tilpasses med op til 24 sædekonfigurationer, og den store bagagerumskapacitet på op til 1.794 liter giver plads til spontane udflugter.

Luksuriøst interiør

Kabinen i Discovery Sport er luksuriøst udstyret med lækre materialer og taktile elementer. Sæderne i stadionstil giver optimalt udsyn fra alle tre sæderækker, og panoramaglastaget (ekstraudstyr) skaber en endnu mere rummelig fornemmelse.

Discovery Sport imødekommer forskellige præferencer med flere interiørvalg. Fra blødt Windsor-læder til læderfrit stof og DuoLeather-interiør i op til tre farvemuligheder, er der noget for enhver smag.

Den perfekte familiebil

Discovery Sport er den perfekte bil til aktive familier takket være dens karakterfulde, moderne og kompakte SUV-design, det alsidige interiør og intuitive teknologier.

Discovery Sport har også taget hensyn til familievelvære med avanceret kabineluftkvalitetsteknologi. Kabineluftrensning Plus8-systemet hjælper med at fremme familiens velvære ved at filtrere PM2,5-partikler og styre CO2-niveauerne i kabinen.

Systemet bruger nano™ X-teknologi til at bekæmpe patogener og reducere lugt, bakterier og allergener.

Nyt og moderne eksteriør fremhæver Discoverys DNA

Den nydesignede Discovery Sport har også opdateret sit eksteriør, der nu fremhæver den karakteristiske Discovery-DNA.

Blandt Discovery Sport S-modellernes nye opdateringer er bundlister i karrosserifarven, en ny kølergrill med blanksort gitter i kontrastfarve med Discovery-sekskantmotiv, bundskjold i Indus Silver og Bright Atlas Discovery-inskription på kølerhjelmen.

Effektive Plugin modeller & hybrid-teknologi

Discovery Sport tilbyder en bred vifte af effektive plug-in hybrid- og mild hybrid-motorer, der kombinerer effektivitet og ydelse. P300e-modellen er en af de mest imponerende med dens opgraderede batterikemi, der giver en forbedret rækkevidde på op til 47 km under faktiske kørselsforhold.

På tværs af begge brændstoftyper, benzin og diesel, sørger avanceret mild hybrid-teknologi for en problemfri start-stop-funktion og afslappet bykørsel, da den høster energi under deceleration og sender den tilbage til et 48-volts batteri for at forbedre ydelsen og brændstoføkonomien.

Discovery Sport er uden tvivl en bil, der leverer på alle fronter – fra luksusinteriøret og avanceret teknologi til den store alsidighed og familievenlige egenskaber. Med sin imponerende elektrificerede effektivitet er Discovery Sport en bil, der er klar til at imødekomme alle familiens behov og eventyr.