Audi Q4 e-tron: Vejen til fremtidens elektriske mobilitet

Audi fortsætter sin elektriske revolution med den seneste opgradering af Audi Q4 e-tron-familien, der er klar til produktion fra uge 44 i modelåret 2024. Siden introduktionen i 2021 har Audi Q4 e-tron været en banebrydende model på vejen mod elektrisk mobilitet. Den nye opgradering betyder, at Q4 e-tron nu er blevet endnu bedre, uden at prisen er skudt i vejret.

Mere power – Mere rækkevidde

Opdateringen bringer en ny drivlinje med sig, der giver Audi Q4 e-tron endnu større effektivitet og ydelse. Den nye elmotor, der er blevet udviklet fra bunden, leverer ikke kun en forøget rækkevidde på op til 546 km, men også en imponerende acceleration. Q4 45 e-tron med baghjulstræk kan nu accelerere fra 0 til 100 km/t på bare 6,7 sekunder, mens Q4 55 e-tron quattro klarer samme sprint på lynhurtige 5,4 sekunder.

Hurtig opladning

Med opgraderingen får Q4 e-tron også en forbedret opladningstid. Takket være den optimerede batteriteknologi kan bilen oplades fra 10-80 % på blot 28 minutter under optimale forhold. Den intelligente e-tron-ruteplanlægger guider dig til de mest effektive ladestationer og tilpasser batteriets temperatur under kørslen for at sikre hurtigst mulig opladning.

Avancerede teknologier

Audi Q4 e-tron introducerer også nyt avanceret udstyr, herunder det assisterede vognbaneskift og en unik akustisk identitet. Den adaptive kørselsassistent understøtter nu aktivt vognbaneskift på motorvejen, mens den karakteristiske e-tron sportslyd giver bilen sin egen unikke akustiske signatur. Dette innovative lydsystem varierer afhængigt af belastning og hastighed og kan deaktiveres efter behov.

Bæredygtig produktion

Audi Q4 e-tron produceres på Audis elbilsfabrik i Bruxelles, der har opnået certificering som CO2-neutral produktion. Dette er en del af Audis bredere engagement i at reducere deres miljøpåvirkning og omstille alle deres fabrikker til produktion af elbilsmodeller.

Priser og tilgængelighed i Danmark

Den opgraderede Audi Q4 e-tron vil være tilgængelig i Danmark fra midten af november 2023. Priserne starter fra 419.990 kr. for den nye Q4 45 e-tron Progress-model, der indeholder et imponerende sæt standardudstyr, herunder avancerede assistentsystemer og det fuldt digitale 10,25” kombiinstrument Audi virtual cockpit.

Audi fortsætter med at lede vejen inden for elektrisk mobilitet med den opgraderede Q4 e-tron, der tilbyder imponerende ydelse, rækkevidde og avancerede teknologier, alt sammen inden for en attraktiv prisramme.