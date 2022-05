Ford afslører endnu en elektrisk varebil

Der er igen noget at glæde sig til for Fords varebilskunder. Om kort tid afslører Ford endnu et skud på stammen i en lang række af elektriske varebiler. I disse dage ruller Fords første elektriske varebil, Ford E-Transit, af samlebåndet på fabrikken i Tyrkiet og kan snart ses på de europæiske veje.

Det er endnu ikke afsløret, hvilken model der skal lægge sig i slipstrømmen af Ford E-Transit, men Ford har for nylig fremlagt en ambitiøs plan for et elektrisk modelprogram, der blandt andet omfatter fire elektriske varebiler. Inden udgangen af 2024 vil Ford lancere hele ni elektriske biler. Det elektriske modelprogram er en del af Fords globale plan om at reducere CO2-udledningen markant med et konkret mål om, at Fords fabrikker, distribution og leverandører skal være CO2-neutrale i 2035.

Den nye varebil afsløres d. 9. maj kl. 10.00. Indtil da kan du få et sneak peek af varebilen her: