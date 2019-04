Ford går nyhedsamok

Onsdag præsenterede Ford deres nye el-strategi, tre helt nye biler samt en teaser for det, som må være den mest lydsvage Ford Mustang nogensinde

Sidste år præsenterede Ford endelig en hybridbil. Det var en Ford Mondeo med mulighed for plugin. Det var der ikke mange, der kom op i gear over (so to speak), for Mondeo er efterhånden ved at være en ældre model. Derfor var der nok mange, som nåede at tænke, at det var for lille en satsning og desuden alt for sent. Men onsdag ændrede Ford ved alt det.

Her viste mærket nemlig en lang række nyheder – 16 i alt, hvis man tager det hele med – hvor de vigtigste set med danske øjne er en spritny Ford Kuga og en spændende Ford Explorer. Sidstnævnte bliver der nok ikke det store salg af i Danmark, men den viser en helt ny side af Ford, når den for første gange lander i Europa. Senere på året kommer der også en ny Ford Puma, som intet har at gøre med den tidligere Ford Puma. Denne gang bliver den en kompakt crossover.

Vi gennemgår her alle de mest væsentlige nyheder – i kort form.

Den helt nye Ford Kuga

Set med danske øjne er den største nyhed den helt nye Ford Kuga. Den er bredere, længere og lavere. Og gudskelov er den også pænere end den model, den afløser. Ford har haft en tendens til at lave lidt anonyme biler (frataget er naturligvis GT40 og Mustang). Interiøret er i store træk hentet fra Ford Focus. Dog er den udstyret med et digital instrumentering i et lækkert 12,3 tommer skærm.

Der er også fin benplads på bagsæderne, som i øvrigt også kan rykkes frem og tilbage, alt efter om man prioriterer benplads eller bagageplads. Mest interessant bliver plugin-hybriden, som giver 225 hk. og det som Ford siger er en familiebil med fokus på de gode køreegenskaber, som vi også kender fra Focus og Fiesta. Den kommer til at kunne køre omkring 50+ km, når batteriet er opladet. Den lyder ekstremt interessant, og den kommer til at være en naturlig konkurrent til både fx Kia Niro og Hyundai Kona Electric.

Ford Explorer

For første gang lander amerikanerdarlingen Ford Explorer i Danmark. Det er en stor men ganske velproportioneret bil. Især det faktum at også den kommer som plugin-hybrid skal gøre den spiselig for europæerne. I bedste amerinske stil er den stor, har (fin) plads til syv siddende, hvis man tager benytter sig af de ellers skjulte sæder i bagagerummet. Også den får digital instrumentering.

Hybridudgaven bliver deres lokkemad, for det er udelukkende den, som europæerne får lov til at købe. Til gengæld er den udstyret med en 3,0 V6-motor, som parret med bilens elmotor og en startgenerator yder hele 450 hk. Desuden kan bilen køre omkring 40 km bykørsel på ren strøm. Den kommer som standard med firehjulstræk, hele syv køreindstillinger og mulighed for en 10-trins gearkasse, som egner sig til både byer og bakker.

Masser af hybride muligheder

Ford har opdaget et hul i markedet. Det findes nemlig ikke de store muligheder for at køre hybrid, når det gælder varebiler. Derfor sørger Ford nu for at tilbyde en stor del af deres vareflåde som forskellige udgaver af hybride. Der er alt lige fra mild hybrid, klassisk HEV-hybrid, hvor elmotoren har en meget begrænset rækkevidde, plugin-hybrid samt en rel elbil, som vi vender tilbage til. Her viser Ford, som ellers ikke har været blandt de hurtigste til at implementere el-teknologien, at man altså har arbejdet hårdt bag kulisserne, og derfor bør deres satsning være ganske gennemtænkt.

Hybridmotorer til Fiesta og Focus

Både Fiesta og Focus vil fremover nu også komme som mildhybrider, der kan optimere både brændstoføkonomien uden at at gå på kompromis med køreglæden. Som Ford selv siger om deres nye 155 hk. mildhybdrid, så leverer den økonomien vi kender fra deres effektive 1,0-motor, men vi får kraften fra den mere sprælske 1,5-motor.

Den nye milde hybrid er en netop en modificeret 1,0 l.-motor, som med en mere kraftig og responsiv ydelse indsamler og opbevarer energi ved opbremsning til at oplade et luftkølet 48-volts litium-ion-batteri. Sammen med en startgenerator udnytter den bilens indsamlede energi under både acceleration og almindelig kørsel, og det skulle være med til at helt at fjerne turbotøven og være garant for konstant trækkraft.

SUV-inspireret af Mustang – på ren el

Aftenens største ubesvarede spørgsmål var, at Ford vil være klar med en helt ny elbil sidst på året. Den skal angiveligt være inspireret af deres egen Mustang, men den bliver en SUV – og så var der ellers ikke meget mere info at hente hos Ford.

Jo, den får en rækkevidde på 600 km. og præstationer, som vil få os til at gispe. Og så skulle den være klar i 2020. Men i hvilken ende af året ved vi ikke endnu.

Ny Ford Puma

Den store overraskelse var, at Ford nu også er på vej med en helt ny Puma. Selv om bilen blev vist live var den gemt bag røg, damp og laserlys, så vi reelt kun fik et let indtryk af, hvilken bil det er, der kommer sidst på året.

Det er dog en en mindre SUV/crossover, og umiddelbart minder den meget om Mercedes GLA i form og størrelse. Vi ved dog, at bilen kommer med den milde 155 hk-hybrid. Til sommer afslører Ford den produktionsklare bil.

El-mekka for varebiler

Som udgangspunkt skal alle Fords biler kunne leveres med i en en elektrificeret udgave. Det gælder også for deres store udvalg af varebiler, hvor satsningen på el er ganske betragtelig. Ford har formentlig opdaget, at det er her, at der er mindst konkurrence, og Ford står allerede stærkt i varebil segmentet.

Derfor er der en del satsninger i gang på området omkring Tourno, Tourer og Transit. Vi så blandt andet en helt ny Ford Transit Van, med camouflage og det hele. Den bliver mulig at få som ren elbil i 2021.