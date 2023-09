Volkswagen ID.X Performance: Fremtidens elektriske sportslimousine

Volkswagen har løftet sløret for deres vision om en kraftfuld, elektrisk sportslimousine ved navn ID.X Performance, baseret på den imponerende ID.7-platform. Med 558 hestekræfter og avanceret firehjulstræk er denne bil et teknologisk mesterværk med fokus på ydeevne og sportslig elegance.

ID.X Performance blev præsenteret ved et stort ID.-træf i Locarno, Italien, hvor Volkswagen demonstrerede deres passion for elektrisk mobilitet og imponerede ID.-entusiaster fra hele Europa. Maria Soni Reissfelder, salgs- og marketingchef for Volkswagens ID.-modeller, bemærker, “Ved at præsentere ID.X Performance for vores dedikerede ID.-entusiaster får vi mulighed for at interagere med medlemmer af ID. Drivers Club personligt og dele vores vision.”

Sporty design og teknologi

ID.X Performance imponerer med sit skarpe og sporty design, der inkluderer kulfiber frontsplittere, en sænket undervogn og 20-tommer sportsalufælge. Interiøret byder på racersæder i kulfiber og røde elementer, der understreger bilens sportslige karakter.

Avanceret drivlinje og firehjulstræk

Bilens hjerte er dens avancerede drivlinje, som inkluderer to elmotorer, der arbejder sammen for at producere 558 hestekræfter. Firehjulstrækket giver imponerende trækkraft og kontrol. En boost-funktion tilbyder kortvarig ekstra kraft. Strøm til de to motorer leveres af et kraftfuldt batteri med lynhurtig opladning.

Volkswagen har sat en ny standard for elektrisk mobilitet med ID.X Performance, og denne visionære bil viser, hvad der er muligt inden for moderne elbiler. Med en perfekt balance mellem ydeevne, teknologi og stil er ID.X Performance en drøm, der snart bliver til virkelighed.