Kia har ramt den lige i r….

Kia udfordrer grænserne for, hvad vi skal regne med fra af biler fra koreanerne med en GT, som er fuld af kraft, saft og køreglæde

Min kammerat sagde det meget rammende forleden dag:

»Det er er sjovt med Kia. Lige pludselig synes jeg, de er meget fede. Jeg gad godt at have en.«

Og jeg forstår fuldstændig, hvad han mener. Jeg har dog sjældent tænkt på Kia som en producent af decideret fede biler. Indtil de præsenterede Kia Stinger. En Kia som har 370 hk., som har en 3.3 liters motor med twinturbo, som har en topfart på 270 km/t og som har firehjulstræk.

Det er da meget fedt.

Desuden har den en udstyrsliste, som er så lang at, hvis jeg skulle gennemgå den, så ville det være mere interessant at se på maling tørre. Og det ville nok tage omtrent lige så lang tid bare remse hele listen op. Så det lader jeg være med.

Som sagt, så er det er altså et ganske fint køretøj, som Kia har begået. Bilsektionen fik testet topversionen, men ellers fås Kia Stinger GT i tre varianter.

En baghjulstrukket 2.0 benziner med turbo og 255 hk til 613.000 kr.

En 2.2 turbodiesel 200 hk – der fås både med baghjuls- og firehjulstræk. Den koster lige fra 618.979 med baghjulstræk og 55.000 kr. mere, hvis du vil have træk på alle fire hjul.

Kærlighedserklæring

Kia kalder selv bilen for deres egen kærlighedserklæring til bilentusiaster, og jeg kan sagtens se, hvad de mener. Bilen er udført i lækre materialer, og den har et udseende, som faktisk tiltrækker overraskende meget opmærksomhed. Jeg tror, at folk bliver overrasket over at se noget, de ikke kender, og at de så bliver godt og grundigt forvirrede, når de ser Kia-badget. For så tænker de nok, at det hele er lidt snyd. Lidt lir, som bare skal se godt ud, men som ikke kan noget.

Der tager de fejl.

For bilen er fyldt med power, og den er virkelig sjov at køre. Der er fem køreindstillinger – de to sjoveste er Sport og Sport+ – og alt efter hvad man vælger, opfører bilen sig tilsvarende mere eller mindre sportsligt. Prismæssigt ligger den lige omkring en bil som Ford Mustang, og det er faktisk også et glimrende sammenligningsgrundlag. De kan noget af det samme: Levere fart og brummende motorlyd til en relativt lav pris.

Masser af moment

Når du trykker speederen i bund i Stingeren er responsen øjeblikkelig. De 510 Nm tager fat allerede fra 1300 omdrejninger, og har du sat bilen i Sport+ bliver den automatiske dobbeltkoblingsgearkasse længere i samme gear, og dermed får man langt bedre udnyttelse af kræfterne. Du bliver kastet tilbage i sædet og bilens knap to tons flyver derudaf. Den relativt store bil når de 100 km/t på ingen tid – 4,9 sek., og sammen firehjulstræk med et ganske responsivt og levende styretøj som er understøttet af en stiv og ganske velafstemt affjedring så bliver det en fest at køre Stinger – også selv om jeg godt gad at prøve en baghjulstrukket udgave med samme motor.

For første gang har Kia indført køreprofiler gennem de elektronisk styrede støddæmpere, og derved kan man ændre på styretøjets respons, gearenes opførsel og gasrespons på førerens anmodning.

På samme måde inviterer de amerikanske muskelbiler til en spontan dans, men forskellen her er altså ganske markant. De mange muskler til trods er der ikke de samme nuance omkring køretøjet, til gengæld har de den ægte motorlyd fra en V8. Den mangler man i Stinger GT, og selv om der bliver tilføjet kunstig motorlyd i kabinen i Sport+, så er det intet match mod den ægte vare. Til gengæld mangler der vigtige detaljer som bagsæder, og så er der også lige trumfen med de syv års garanti. En kæmpetrumf endda.

Hverdagsbil? Ja da

Men det er jo de færreste, der kører bilen som den er en amerikansk muskelbil til hverdag. Men også til helt almindelig kørsel klarer den sig glimrende, og selv om bilen er endog meget stiv og klar til banekørsel, så eftergiver støddæmperne mindre bump. Og så skal du nok ikke overveje at investere i en Stinger GT, hvis du bor på en vej med brosten. Så bliver du hurtigt vanvittig af frustration over nærmest at kunne mærke den enkelte sten banke ubarmhjertigt mod dit haleben – især hvis du ikke har fået justeret køreindstillingerne.

Det officielle forbrug hedder 9,4 km/l ved blandet kørsel. Det lykkedes ikke for mig, så men jeg var altså også glad for at lave hurtige overhalinger og larmende mellemaccelerationer, som er ret sjove i en Kia Stinger – trods en vægt, som er på 1909 kg. Altså knap to tons!

Småting irriterer

Inde i bilen er der også kælet for detaljerne. Sort alcantaraskind i loftet, masser af aludetaljer, lækre sæder med god støtte og et hav af sikkerhedssystemer. Modellen er jo en femdørs, så den store bagklap åbenbarer et bagagerum på 406 l., som er stort og dybt og virker til at kunne æde bagagen fra et helt kuld af Paradise Island-deltagere.

Så er det træls, at nogle af de samme kontakter, som man ser i en Picanto, går igen i fx vippearmene ved rattet, ved de elektriske vinduer og til dels i det ellers gennemsnitlige 8” navigationsanlæg. Den er en standardvare fra Kia, og flere gange savner jeg, at den kan betjenes fra midterkonsollen, som i fx de tyske konkurrenter, der har et joystick eller rullehjul.

Fint at der er slægtsskab, men når der er kælet for så mange detaljer ellers, virker det bare dovent ikke at gøre forskel på bilerne.

Det oplagte valg?

Udenfor finder vi fire udgangsrør, Brembo-bremser og LED-lygter for og bag, og det får den til at se ret dyr ud. Men det er den jo sådan set også, når man tænker på, at det er en Kia.

Det er nemlig en bil, som koster den nette sum af 848.977 kr. Beskatningsgrundlaget går fra 716.440 kr., og til den pris får du en næsten gennemført Granturismo – og altså syv år garanti. Det er sgu da meget godt. Og så nævner vi ikke med ét ord, at du kan få fx en nooooget mere anonym BMW 340i GT Advantage aut.v Benzin med 326 hk, en lidt bedre benzinøkonomi, 0-100 på 5,1 sek. og 250 km/t på toppen til en pris der er blot ca. 25.000kr over Kia’en. Slet ikke.

For den er nemlig røvkedelig i forhold til.

Det husker jeg den for:

At køre langt bedre og sjovere end forventet (ikke frygtet)

Det skal de lave om

Drop standardknapperne, så bilen får det sidste touch af eksklusivitet

BILEN

Motor: 6-cylindret benzin på 3,3 liter – firehjulstræk

Ydelse: 370 hk ved 6000 omdr./min

Max. moment 510 Nm ved 1300-4500 omdr./min

Gearkasse: 8-trins aut. gearkasse

Brændstofforbrug: 9,4 km/l. ved blandet kørsel

CO2-udledning: 1244 g/km

Tophastighed: 210 km/t.

Acc. 0-100 km/t.: 4,9 sek.

Køreklar vægt: 1909 kg

Længde/bredde/højde: 483/187/140 cm

Pris: fra 823.979 kr.