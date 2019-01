Kompakt coupé fra Mercedes får nyt liv

now playing

now playing

now playing

now viewing

Det ligner mest et større facelift, men der ér altså tale om en helt ny generation af den lille firedørs coupé CLA, som kommer sidst i februar

Første generation af Mercedes-Benz CLA blev præsenteret i 2013, og fra starten tog især de yngre kunder godt imod den elegante og praktiske coupé. Nu er anden generation blevet præsenteret på en elektronikmessen CES i Las Vegas. Foruden sit helt nye design, er digitaliseringen gennemgribende i den ny CLA coupé.

Bilen bliver nemlig udstyret med det topmoderne widescreendisplay MBUX, som giver føreren et klart og overskueligt overblik over alle bilens funktioner igennem det intelligente infotainmentsystem, som kan kontrolleres enten med knapperne på rattet, på touchpad’en i centerkonsollen, igennem den trykfølsomme skærm eller blot med stemmen. Den ny CLA coupé er vokset i både længden og bredden og fremstår nu mere voksen end tidligere.

Ved lanceringen fås den ny CLA coupé med enten benzin- eller dieselmotor og udelukkende i kombination med automatgearkassen 7G-DCT. På dieselsiden bliver det foreløbigt muligt at vælge den momentstærke og økonomiske CLA 180 d med 116 hk, som også kendes fra den ny A-Klasse, mens det vil være muligt at vælge mellem hele fire benzinvarianter. Det drejer sig om CLA 180 med 136 hk, CLA 200 med 163 hk, CLA 220 med 190 hk og CLA 250 med hele 224 hk. Det bliver desuden muligt at vælge firehjulstrækket 4MATIC til kraftigste udgave, CLA 250, mens 4MATIC er standardudstyr på næstkraftigste variant, CLA 220.

CLA coupé kan bestilles hos de danske Mercedes-Benz-forhandlere fra slutningen af februar.