TEST: Moden Micra med ny motor

Der er kommet ny indmad i den veludstyrede Nissan Micra, som er en af de pænere biler i mini-klassen. Ny motor er både hurtigere, mere økonomisk og mere dynamisk end forgængeren

Micra IG-T 100. Det nye navn dækker over en Micra, som egentligt ikke er ny, men hvor motoren er helt ny. Det er – som navnet antyder – en 100 hk benzinmotor med en turbo, som med sin lave vægt bliver gør et bedre køremæssigt indtryk end forgængeren. 0,9 l.-motoren med 90 hk. er dermed fortid. Den nye motor er også med til at forbedre økonomien med 13 pct, og også præstationer, CO2-udledning og brændstofforbrug er forbedret i forhold til den motor, den afløser. Nu siger den forbruget 17,9 km/l.

Det giver en sjovere motor, som desværre kun hjælpes frem af en 5-trins manuel gearkasse, og den kunne da godt have brugt et sjette overgear. Micra fås dog også i 100 hk-udgaven med en helt ny Xtronic-gearkasse.

De fulde 100 hk. er først til rådighed ved 5000 o/min. og derfor skal bilen udfordres, inden man får rigtig meget gang i den. Af samme grund er trækkraften på 160 Nm heller ikke vildt imponerende.

Men det er et resultat af nogle af de kompromiser, som bliver indgået mellem Nissans forskellig afdelinger. For mens ingeniørerne håber på én momentkurve, så sidder der nogle pengefolk, som skæver til bilens samlede økonomi. Derfor er bilen mere grøn end sjov – også i denne lille udgave med 100 hk.

Hvad er godt?

Når man sætter sig ind i kabinen virker det som en dyrere bil. Der er et lækkert design og flere forskellige overfladetyper. Her er der ikke bare valgt den letteste og billigste løsning. Styretøjet er fint, og selv om rattet er en smule for tyndt, så befinder vi os fint bag det. kørekomforten er også udmærket, og det er en af de mere mere dynamiske biler i b-segmentet.

Også i bagagerummet er vi overrasket positivt. Her finder vi et overraskende dybt bagagerum og under bunden, som kan løftes, er der yderligere plads til at lægge småting i små rum, så man ikke roder for meget.

Også udstyrslisten er generøs: Aktiv nødbremse, fjernlysassistent og vognbaneassistent er standard. Nyt er faktisk også det såkaldte N-Connect, der er en onlineservice, som bl.a. giver liveopdateringer i navigationen og har stemmegenkendelse.

Skal jeg købe den?

Den testede bil havde endnu ikke kørt 500 km, da vi overtog den, og derfor skulle den måske køres lidt til. Fx virkede koblingen lidt for stram, og den var derfor en smule svære at dosere.

Der er nogle oplagte konkurrenter i VW Polo og Ford Fiesta, og også de franske alternativer Clio, 208 og C3 har godt gang i salget. Nissan er ikke den mest dynamiske i klassen, men den nye og mere potente motor gør bilen klart mere interessant, og udseendet er også med bilen – det samme gælder i kabinen.

Som familiebil vil Micra være et helt fint valg, hvis man har mindre børn eller en bedstemor med en ret krum ryg, for hvis du er meget højere end 170 cm. bliver turen på bagsædet ikke behagelig i længden pga. en hældende taglinie. Nissan Micra er en af de oversete biler, når det gælder biler i Polo-klassen/B-segmentet, og det er der ikke nogen grund til. Det er i hvert fald logisk at prøve den op i mod de andre konkurrenter,

Faktabox

Nissan 1,0 Ig-T 100 hk Tekna

Motor: 3-cylindret benzin på 1.0 liter.

Ydelse: 100 hk ved 5.000 omdr./min

Max. moment: 160 Nm ved 2.750 omdr./min

Gearkasse: 5-trins man. gearkasse

Forbrug: 17,9 km/l. ved blandet kørsel (WLTP-norm)

CO2-udledning: 132 g/km

Tophastighed: 184 km/t.

Acc. 0-100 km/t.: 10,9 sek.

Køreklar vægt: 1.083 kg

Længde/bredde/højde: 399/174/145 cm

Pris: Nissan Micra fås fra kr. 144.990

Ugens testbil koster 187.850 kr.