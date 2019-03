Volvo viser lækker elbil til familiebrug

now playing

Volvos første familieelbil Polestar 2, ser ikke kun godt ud, men har fin rækkevidde, hurtigopladning og en masse andet, der bør få andre bilfabrikanter til skælve

Med al den medvind som Volvo har haft de seneste fem år, så må der være nogle konkurrenter, som ikke er alt for begejstrede for den elbil, som Volvo netop har vist. Bilen er udviklet af Volvo afdeling Polestar, som normalt står for de højtydende modeller. Det er en slags Volvo svar på Mercedes’ AMG eller M-afdelingen hos BMW.

Men de roder altså også med Volvos elbiler, og nu er de altså klar med det første bud på en elbil, som ser ganske interessant ud. Polestar 2 er navnet, og Volvo siger, at vi kan vente den på gaden i 2020. Blandt de mere interessante tal er rækkevidden på 500 km (NEDC) og 0-100 km/t på under fem sekunder.

Klar til konkurrencen

Polestar 2 er el-drevet fastback, som henvender sig til et bredt og progressivt publikum, siger Volvo selv. Designet er strømlinet, nordisk og ganske velproportioneret, og meningen er, at den skal konkurrere med elbiler i premiumsegmentet som Mercedes EQC, JAguar I-Pace og Tesla model 3, som de da også selv nævner som en reel konkurrent.

Der er endnu ikke kommet danske priser på bilen, men de kommer til at starte ved 39.900 euro, baseret på det tyske marked og de lokale afgifter, der gælder der. Dog er prisen for de biler, der bliver produceret inden for de første tolv måneder efter introduktionen 59.900 euro – men så er der også tale en en ganske højtydende udgave.

Stor batteripakke

Polestar 2 bliver i første omgang leveret som en femdørs fastback med to el-motorer og 78 kWh batterikapacitet, som altså giver rækkevidden på 500 km. Batteripakken ligger under gulvet og består af 27 moduler, der bidrager til chassisets vridningsstabilitet, ligesom batteripakken forbedrer støj-, vibrations- og stivhedsgraden.

»Polestar 2 er vores første rene el-bil og den første volumenmodel. Alt på bilen er nydesignet, og med den kommende introduktion af et modelprogram af rene el-biler adresserer Polestar nogle af de luftkvalitetsproblemer, verden kæmper med i dag. Polestar’s el-biler er sjove både at køre i og at eje,« siger Thomas Ingenlath, der er koncernchef i Polestar. Den firehjulsdrevne el-drivline i Polestar 2 yder 300 kW (408 hk) og 660 Nm. Desværre ved vi endnu ikke noget om, hvor hurtigt vi vil kunne oplade bilen.

Nu med mere Google

Med Polestar 2 introducerer Volvo og så den første bil i verden, som er udstyret med Android infotainmentsystem i den 11 tommer store skærm. Android-rygraden skal levere et fleksibelt system, og Google tjenester – incl. Google Assistant, Google Maps med support til el-biler og Google Play Store bliver en integreret del af bilen. *Det samme bliver stemmestyring. Bilen er desuden sat op til at din mobiltelefon skal fungere som nøgle. Når du nærmer dig bilen, opfatter bilen det, og den låser op, når du er klar til at tage i dørhåndtaget.

Phone-as-Key kalder Volvo teknologien, og det muliggør også muliggør bildeling. Polestar 2 kan gennem tjenesten også genkende førerens profil, når han/hun nærmer sig bilen, og kan dermed forberede kabinen og etablere en hurtig-start sekvens.

Som alle Polestar-biler kan Polestar 2 kun bestilles online.

Polestar 2 kan ses første gang på Biludstillingen i Geneve i marts måned. Produktionen af Polestar 2 starter i begyndelsen af 2020 i Kina. De første markeder bliver Kina, USA, Canada, Belgien, Tyskland, Holland, Norge, Sverige Storbritannien.

Der er ikke fastsat dato/årstal for introduktion på det danske marked.