Her er seks kommende storsællerter i 2019

2019 bliver et stort år rent bilmæssigt i Danmark. Flere af de biler, som vi er vante til at se på gaden – fordi de er blandt de mest solgte – står foran en ny generation. Vi kigger på seks biler, som kan blive storsællerter i 2019

Skoda Skala

Skoda tager drastiske midler i brug, når de erstatter den ligegyldige og lidet populære Rapid og Rapid Spaceback. Nu skal erstatningen i stedet for kaldes for Scala, og den får et skud vitaminer og opgraderes i både kvalitet og størrelse, så den bliver en reel konkurrent til fx Ford Focus og Golf (som der også kommer en ny af senere på året).

Bilen skal baseret på en lang udgave af MQB-platformen fra VW. Det sædvanlige udvalg af motorer fra VW-gruppen er altid interessant, og især kan den blive god med 1,5 TSI-motoren som har 148 hk. Vi regner dog også med at se en mild hybrid, som er baseret på den teknologi, som Skoda viste prøver på i Vision RS Concept. Det da vist også på tide, at Skoda udnytter el-teknologien.

Mercedes B-klasse

Med priser fra knap 340.000 kr. for den kommende B-klasse er det ikke umiddelbart oplagt, at bilen skal være blandt danskernes favoritter. Men danskerne har fået hang til større biler, og med den nye generation sker der noget med den ellers usædvanligt kønsløse bil, der har lige så meget udstråling som en agurk, der der har ligget i køleskabet for længe.

B-klasse anno 2019 får spændende teknologi og et langt skarpere udseende – bl.a. med det fantastisk MBUX-incitamentssystem, som er et salgsargument i sig selv. Bilen er godt nok en MPV, og selvom den ikke har den rette bogstavkombination, og det er SUV’erne, som har vind i ryggen, så kan B-klasse være et oplagt valg til børnefamilien, som er på udkig efter den ekstra plads, og den luksus, der bare hører med Mercedes.

Toyota Corolla

Det er ikke en hvilken som helst bil, der vender “tilbage” til Danmark i 2019. Det er simpelthen den mest solgte bilmodel i verden, som gør comeback, når Toyota siger farvel til Auris og velkommen tilbage til Corolla. Den er ny fra inderst til yderst og med et frisk nyt design kan Toyota måske tiltrække en yngre målgruppe.

Med en flot front skiller den sig ud fra de øvrige modeller i Golf-segmentet, mens den nye platform, som den deler med den Prius, vi allerede i 2018 lærte at kende, formentligt vil byde på bedre køreegenskaber end den afgående og lidt kønsløse Auris. Interessant er det også, at at der er lidt af hvert af motorer inkl. hybrider, men at vi ikke kommer til at opleve Corolla som diesel. Overhovedet.

VW Golf Mk8

Jeps, det er atter tid til en ny generation Golf. Hvis du ikke synes, at det er så længe siden, der kom en sidst, så tager du ikke helt fejl. Golf fik nemlig en større makeover i 2017, men nu er der tale om en helt ny bil. Vi er ikke helt sikre på, hvor meget den ændrer sig, men få detaljer er sluppet ud her og der, og derfor har forskellige medier gættet sig lidt frem til, hvordan det endelige udseende kunne ende.

Vi ved, at den kommende Golf bliver en smule længere og bredere end den bil, den afløser, og at vi kommer til at se konventionelle motorer og forskellige hybrider. Den er baseret på MQB-platformen og bliver lettere end bilen, den afløser. Men også lygterne bliver muligvis smallere ligesom fronten bliver lavere og mere i stil med VW Arteon. Kabinen bliver også i den grad moderniseret til fordel for et langt mere digitalt cockpit. Men det er bare rygter indtil videre…

Opel Corsa

Der er sket store ting hos Opel i 2018. Blandt andet er tyskerne blevet opkøbt af PSA-koncernen (Peugeot og Citroën m.fl.), og det åbner for en række muligheder. Der kommer derfor en helt ny generation af Opel Corsa i slutningen af i år. Den udgående model er der ikke meget spræl i, så nu skal der ske noget med bilen – og det inkluderer angiveligt en rent elektrisk version.

Bilen er baseret på samme platform som den kommende Peugeot 208, og motorerne kommer også fra PSA. Uanset hvad, som bliver den nye Corsa noget større med en længere akselafstand og større bagagerum. Det manglede da også bare, for de nuværende 280 l. er ikke meget bevendt.

Peugeot 208

Peugeot er samlet set den mest solgte bil i Danmark de seneste to år. Vildt nok med en bil, som dybest set er fra 2012. I alt er der blevet indregistreret 18.637 stk. i perioden 2017 og 2018, så der er egentligt ret godt gang i salget. Men bilen trænger altså også til at blive opgraderet, og det kommer så til at ske til sommer, hvor Peugeot endelig også vil tage del i al den hype, der er omkring elbiler – det sker dog først sidst på året. Bilen er flere gange blevet set i camoufleret udgave, og den ser ud som om, den skal laves på en en helt ny platform. Der er også snak om en GTi-model med mere end 200 hk. ud over en helt almindelig benzin-version.

Billederne antyder, at bilen får designdetaljer fra 3008 med en mere markant grill og løveagtige lygter. Køberne kan nok også regne med, at bilen heldigvis får det velfungerende i-Cockpit, som sikrer bedre digitale muligheder og en flot kabine.