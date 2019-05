Smuk Volvo-sedan klar til salg

Hvis du er vild med Volvos sedaner, men synes at S90 er lidt for stor, så kan den helt nye S60 være svaret på dine bønner

Volvo kalder selv den helt nye S60 for en sportssedan, og det er sådan set et meget passende navn, når man kigger på bilens præstationer. Til at starte med kommer bilen nemlig udelukkende med én motorvariant, T5, som vil tilbydes med eller uden firehjulstræk. T5 Aut. og T5 aut. AWD. Begge varianter har 250 hk og bilen leveres i to udstyrsvarianter: Inscription samt R-Design.

Det betyder også, at kunderne ikke kommer til at slippe billigt, hvis de vil være kørende i den smukke bil. De vejledende udsalgspriser starter på 547.873 kr. inkl. leveringsomkostninger. Bilen kan også privatleases med en ydelse pr måned på kr. 6.795 kr. med en førstegangsydelse på 35.000 kr. og som erhvervsleasing kan leveres den med en vejl. beskatning inkl. levering fra kr: 460.003 kr.

»Med introduktion af den nye S60 på det danske marked, kan vi nu vise hele Volvo´s fantastiske modelprogram hos de danske Volvo forhandlere«, udtaler Magnus Boman, adm. Direktør hos Volvo Car Denmark A/S, og fortsætter:

»I 2018 øgede vi antallet af registreringer af Volvo modeller i Danmark med over 51 pct. i forhold til 2017 og i 2019 er stigning i salget fortsat. Vi ligger 29 pct. højere år til dato i forhold til samme periode sidste år. Den nye S60 vil helt sikkert medvirke til, at vi fortsætter vores fantastiske fremgang i salget på det danske marked.”

Flere versioner på vej

I uge 24 starter produktionen af T8 Plug-in hybrid modellen, der har 390 hk. Denne variant kommer senere på året også i en Polestar Engineered udgave.

Med lanceringen mangler vi kun at få V40 på gaden inden modelprogrammet er intakt. Desuden kan vi vente et par elbiler i 2020 fra Volvo.

Den nye S60 er i øvrigt den første model fra Volvo, der ikke slet ikke vil leveres med diesel motor.