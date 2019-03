Endelig: Peugeot klar med ny 208 – og e-208

Den nye Peugeot 208 er lavere, bredere og længere end dens forgænger. Desuden bliver kabinen fyldt med skærme – og så kommer den endelig som elbil.

Det bliver et stort år for bilerne i Polo-klassen. Peugeot har nemlig verdenspremiere på en deres helt nye udgave af storsællerten 208, og med de første biler ser det ud som om, det bliver et køretøj, som kommer til at skille sig ud fra mængden. Som navnet antyder er det (vel) VW Polo, der sætter standarden i klassen, men også Ford Fiesta er en meget populær og velkørende bil. Men ingen af dem har kunnet følge efter Peugeot 208, når det gælder antallet af solgte biler, og med det som Peugeot nu viser, synes peugeot at sige, at de vil understrege deres position som salgsledende i klassen.

Den afgående model er da efterhånden også blevet otte år gammel, så noget måtte der ske. Det har da også været undervejs længe med en opdateret model, som ikke kun er et facelift, og selv hos Peugeot har man undret sig over, at bilen har fastholdt sin position som nummer 1 i Danmark. Det er der meget fine muligheder for, at Peugeot kan fastholde, hvis alt er som det ser ud på billederne.

Lækkert design

Den kommende 208 får et ganske iøjnefaldende design, der sender tanker mod den strømlinede 508, og ligesom sin søstermodel gemmer der sig et sporty ydre. Også indenfor tager 208 sin opgave seriøst.

Bilen leveres derfor med det efterhånden velkendte Peugeot i-Cockpit, men man tager skridtet videre og introducer nu 208 med et såkaldt 3D instrumentpanel (afhængigt af version), hvilket betyder, at den vigtigste information kan vises i hologram form enten tæt på eller længere væk fra førerens blik, alt efter førerens ønske. Herudover består det nye i-Cockpit af et kompakt sportsrat, ”tangent-knapper”, som giver hurtig adgang til de forskellige funktioner samt en touch skærm i enten 5, 7 eller 10 tommer. 208 vil kunne fås med tre PureTech benzinmotorer (3-cylindret 1.2 L) på 75 hk, 100 hk og 130 hk S&S EAT8 automatgearkasse, eller en dueseludgave med 4-cylindret 1.5 L og 100 hk.

El på fransk

Men vigtigst er også, at den nye 208 fra start vil kunne fås med tre forskellige drivmidler: El, benzin og diesel – og det er første gang, at mærket introducerer én model, der giver samme design, komfort og assistentsystemer, uanset om drivlinjen er elektrisk eller en konventionel brændstofmotor.

Peugeot e-208, som navnet bliver, er udstyret med en 100 kW elmotor, der yder 136 hk og har et drejningsmoment på 260 Nm (fra 0 km/t). Et 50 kW højkapacitets batteri giver bilen en rækkevidde på 340 km efter WLTP standard (450 km efter NEDC standard). Batterierne, der optager 220 L, er placeret under gulvet i e-208, hvilket betyder, at pladsen i både kabinen og bagagerummet er den samme som i de normale/gammeldags versioner.

Den nye Peugeot 208 lanceres på det danske marked til efteråret 2019.