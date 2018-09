…når Chiron ikke rækker

Hvis du er typen, som synes at en Bugatti Chiron er liiiige lovligt ordinær, så er løsningen heldigvis kommet. Svaret på dine bønner hedder Bugatti Chiron, og det er både lettere, hurtigere og vildere end den bil, Chiron, som den er baseret på.

Et blik bag rattet afslører et speedometer, som først stopper ved 500 km/t. Desuden er der ændret i designet i kabinen, så den fremstår med færre chromdetaljer, men virker mere afdæmpet.,

»Divo præsterer betydeligt højere bedre når det gælder acceleration, manøvrebarhed og dynamik. Divo er lavet til sving«, siger Stephan Winkelmann, der er øverste chef for Bugatti Automobiles.

Den har Bugattis ikoniske 8-liters W16-motor med en effekt på 1.500 hk som drivkraft. Ingen el her, tak. Aerodynamikken i modellen er dog blevet finjusteret og undervognen samt karrosseriet er blevet ændret. Som følge af det er Divo 35 kg lettere og har 90 kilo (198 lbs) mere downforce end standard Chiron. Alligevel er den maksimale hastighed blevet begrænset til ‘blot’ 380 km/t. Alligevel kan den køre fra sin ophavsbil, for bilen kom rundt om Nardò-banen i det sydlige Italien otte sekunder hurtigere end Chiron. Hvis du skal have fat i sådan en fætter, så skal du have 5 mio. EUR op af lommen. Serien består kun af 40 køretøjer, og de dårlige nyheder er, at bilerne allerede er blevet udsolgt.

»Feedbacken fra vores kunder var overvældende«, siger Bugatti-præsidenten.

»Vi viste Divo til en lille gruppe udvalgte Chiron kunder. Alle 40 biler blev solgt straks – det var en fantastisk bekræftelse for Bugatti-holdet, der havde lagt så meget engagement og lidenskab i projektet.«

Superbilen er opkaldt efter Albert Divo, en tidligere jagerpilot, som blev racerkører og vandt flere løb på de bjergrige veje Sicilien med Bugatti i slutningen af ​​1920’erne.