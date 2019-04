Toyotas firmabilsbud får fine priser

Det varer ikke længe, inden vi atter skal til at vænne os til at se Toyota Camry på vejene i Danmark – den skal konkurrere i Passat-klassen, men kommer udelukkende som sedan

I 2004 døde Camry. I hvert fald i Europa, da salget var gået helt i stå. Alternativet fra Toyota var Avensis, som har levet et stabilt og kedeligt og noget stille liv i Danmark. Det svarer nogenlunde til Avensis’ køreegenskaber.

Men er Avensis nu passé, og Camry er tilbage i Europa, og Toyota har tænkt sig at konkurrere på masser af komfortudstyr og de gode hybridmotorer, som efterhånden er blevet deres varemærke.

Prisen på Camry, der udelukkende fås med en kraftfuld 2.5-liters hybridmotor med hele 218 hestekræfter, starter fra 379.990 kr. for H2-udstyrsudgaven, der byder på en omfattende liste af standardudstyr. Firmabilsbrugere kan se frem til et beskatningsgrundlag fra 329.990 kr. – de må dog, lige som alle andre, nøjes med at få bilen som sedan. Camry laves nemlig slet ikke som stationcar.

Hybrid, naturligvis

Hybridteknologien er Toyotas allernyeste og fjerde generation. Bilen sørger helt automatisk selv for at oplade hybridbatteriet under kørslen, hvilket gør, at kørslen i gennemsnit foregår over halvdelen af tiden på ren el. Det er med til at sikre en brændstoføkonomi på 23,8 km/l efter den nye WLTP-målemetode omregnet til NEDC2-tal.

Camry kan fås i fire forskellige udstyrsniveauer. H2-udstyrsudgaven til de 379.990 kr. byder – som det også var tilfældet med Camry i “gamle” dage – på en fin liste af standardudstyr som fx 17” alufælge, 2-zonet klimaanlæg, adaptiv fartpilot, der holder afstand til den forankørende uanset hastighed, multimediesystem med 7” touch skærm, bakkamera og DAB+ radio, nøglefri betjening samt sikkerhedspakken Toyota Safety Sense, der bl.a. indeholder vognbaneassistent med aktiv styring.

Masser af lækkerier

Ønsker man at gå all-in på udstyr, vil H4-topudgaven være det oplagte valg. Her er det især bagsædepassagererne, som bliver forkælet med 3-zonet klimaanlæg, elektrisk justerbare bagsæder og et læderbetrukket midterarmlæn på bagsædet med mulighed for at betjene klimaanlæg, multimediesystem, sædeindstilling og solgardin elektronisk på et kapacitivt touchpanel.

Med et beskatningsgrundlag på 329.990 kr. for udstyrsudgaven H3, som inkluderer 18” alufælge, 8” multimedie touch skærm med integreret dansk navigation, fuld LED-lygtepakke med mere, vil den nye Camry muligvis være ganske attraktiv for mange firmabilsbrugere.

Den nye Toyota Camry introduceres i Danmark fra midten af maj, hvor det også vil være muligt at privatlease Toyotas nye hybridflagskib fra 4.395 kr. pr. måned for H3-udstyrsudgaven med 14.995 kr. i førstegangsydelse.